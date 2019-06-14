Бегунье Кастер Семене запретили принимать участие на турнире в Рабате

Организаторы легкоатлетического турнира в Рабате (Марокко) отказали представительнице ЮАР Кастер Семене в участии в соревновании в забеге на дистанции 800 метров, говорится в сообщении Reuters.



Африканская спортсменка считает решение незаконным и собирается оспаривать его в суде. Дело в том, что запрет на участие в соревнованиях для спортсменок с повышенным уровнем тестостерона, которые не принимают лекарства для снижения гормона, временно приостановлен в связи с рассмотрением апелляции. Поэтому юридически у Семени были основания просить разрешение на участие в забеге.



Однако легкоатлетическая федерация Марокко отклонила заявку бегуньи без объяснения причин. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) поддержала это решение, заявив, что и дальше будет придерживаться принятого правила для спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

