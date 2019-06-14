Сильнов ушёл с поста первого вице-президента ВФЛА
Олимпийский чемпион игр 2008 года в Пекине по прыжкам в высоту среди мужчин россиянин Андрей Сильнов покинул пост первого вице-президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт ВФЛА.
12 июня стало известно, что Сильнов получил уведомление о подозрении в нарушении антидопинговых правил. Он был избран на пост первого вице-президента ВФЛА 9 декабря 2016 года.
Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций оставила в силе отстранение ВФЛА. Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом.
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Олимпийский чемпион Сильнов попал под подозрение после перепроверки допинг-проб
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