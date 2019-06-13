Сильнов: приостановлю полномочия в ВФЛА, чтобы не бросать тень на федерацию

Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Андрей Сильнов, получивший уведомление о нарушении антидопинговых правил, принял решение покинуть свой пост на время разбирательств. Ранее ВФЛА объявила, что вопрос о временном приостановлении деятельности олимпийского чемпиона 2008 года будет рассмотрен 14 июля.
«Конечно, я ни в коем случае не хочу бросать тень на федерацию. Наша лёгкая атлетика и так сейчас находится в крайне сложной ситуации. Я очень переживаю за спортсменов и ни в коем случае не собираюсь им в чем-то мешать. Идя на выборы президента в 2016 году, я не мог даже предположить, что даже если я кристально чист, всё так обернётся.
У меня не было и нет в себе никаких сомнений. Иначе, поверьте, я бы ни за что не подавал свою кандидатуру. Но сейчас, даже если эти обвинения ничем не доказаны, до конца разбирательств я планирую приостановить свои полномочия в ВФЛА. В ближайшее время мы это решение оформим", — цитирует Сильнова «Спорт-экспресс».
Сильнов опроверг информацию о возможной причастности к фальсификации документов по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
«Это полный бред и провокация! Я не имел и не имею вообще никакого отношения к этому делу», — сказал Сильнов.
Сильнов был избран на пост первого вице-президента ВФЛА 9 декабря 2016 года.
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