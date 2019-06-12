Олимпийский чемпион Сильнов попал под подозрение после перепроверки допинг-проб

Олимпийский чемпион игр 2008 года в Пекине (Китай) по прыжкам в высоту среди мужчин россиянин Андрей Сильнов подозревается организацией Athletics Integrity Unit (AIU) в нарушении антидопинговых правил, говорится в сообщении ТАСС.
Отмечается, что речь не идёт о победе Сильнова на Олимпиаде. Подозрения организации в отношении Сильнова возникли после перепроверки допинг-проб, которые спортсмен сдал в 2013 году. В том сезоне он принимал участие всего в двух стартах, и оба проходили в России. На московском мемориале Куца он занял третье место, а на турнире в помещении в Ростове-на-Дону одержал победу.
Напомним, ранее уже появлялась информация о возможном нарушении Сильновым антидопинговых правил, однако не называлось время сдачи проб, попавших под подозрения. Сам спортсмен комментировать ситуацию отказался.
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