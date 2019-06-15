Сильнов: я ни в чём не виновен. Буду делать всё, чтобы обелить своё имя

Олимпийский чемпион игр 2008 года в Пекине по прыжкам в высоту россиянин Андрей Сильнов, покинувший пост первого вице-президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, рассказал, почему принял такое решение.

«Мой уход не окончательный. Надеюсь, это временное решение. Я не принимаю тех обвинений, которые мне вменяют. С этим буду разбираться. Сейчас мне нужно дать объяснение сложившейся ситуации. Я буду делать всё, чтобы обелить своё имя. Но сейчас важно помочь скорейшему восстановлению федерации.

Я ни в чём не виновен. Это всё равно, что сказать: «Мы с вами пять лет назад выпивали, и вы пьяным сели на руль». Понимаете? Это то же самое. Меня также в чём-то обвиняют, но я этого не совершал и не делал.

Шляхтин меня очень попросил, чтобы я ушёл. Я этого делать не собирался. И только по его просьбе это сделал. Теперь хочется лишь, чтобы наши спортсмены как можно скорее вышли на международные старты, а федерацию восстановили в правах. Я же буду продолжать бороться за свою честь и достоинство", — приводит слова Сильнова «Спорт день за днём».