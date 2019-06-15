Агент: Семеню позвали на турнир в Марокко, но приглашение пришло слишком поздно

Кастер Семеня была приглашена в пятницу для участия в забеге на 800 метров в Рабате (Марокко), но документ пришёл слишком поздно, чтобы попасть на турнир, заявил агент спортсменки Юкка Харконен.

«Она не бежит. Её пригласили, но было уже слишком поздно», — приводил слова Харконена Reuters.

Агент отметил, что Семеня не успевала добраться до Рабата. На путешествие из ЮАР в Марокко ей требовалось около 20 часов.

Ранее спортсменке было отказано в праве участвовать на турнире в Рабате. Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров заявила, что это явным образом нарушило решение Федерального суда Швейцарии, временно отменившего правила, требующие от неё принимать лекарства, чтобы снизить уровень тестостерона.