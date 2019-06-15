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Агент: Семеню позвали на турнир в Марокко, но приглашение пришло слишком поздно

Агент: Семеню позвали на турнир в Марокко, но приглашение пришло слишком поздно
Другие / Лёгкая атлетика 0

Кастер Семеня была приглашена в пятницу для участия в забеге на 800 метров в Рабате (Марокко), но документ пришёл слишком поздно, чтобы попасть на турнир, заявил агент спортсменки Юкка Харконен.

«Она не бежит. Её пригласили, но было уже слишком поздно», — приводил слова Харконена Reuters.

Агент отметил, что Семеня не успевала добраться до Рабата. На путешествие из ЮАР в Марокко ей требовалось около 20 часов.

Ранее спортсменке было отказано в праве участвовать на турнире в Рабате. Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров заявила, что это явным образом нарушило решение Федерального суда Швейцарии, временно отменившего правила, требующие от неё принимать лекарства, чтобы снизить уровень тестостерона.

Бегунье Кастер Семене запретили принимать участие в турнире в Рабате
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