Ефимова одержала две победы на этапе серии «Маре Нострум» в Барселоне

Российская пловчиха Юлия Ефимова заняла первое место в заплывах на дистанциях 50 и 200 метров брассом на третьем этапе серии «Маре Нострум» в Барселоне (Испания).



Россиянка проплыла 50 метров за 30,17 секунды. Следом финишировала представительница Бразилии Женнифер Консейсан, её отставание от Ефимовой составило 0,48 секунды. Третье место заняла итальянка Арианна Кастильони (31,05).

На дистанции 200 метров Ефимова показала результат 2.21,60, почти на четыре секунды превзойдя время финишировавшей второй испанки Джессики Валь Монтеро (2.25,59). Бронза досталась британке Молли Реншоу (2.25,98).



Ещё одну золотую награду для российской сборной принёс Михаил Вековищев. Он одержал победу в заплыве на 50 метров баттерфляем с результатом 23,68 секунды.