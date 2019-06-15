Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев — победители суперфинала Мировой серии

Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев одержали победу в технической и произвольной программах в соревнованиях смешанных дуэтов в суперфинале Мировой серии по синхронному плаванию, проходящем в Будапеште (Венгрия).



Синхронное плавание. Мировая серия. Суперфинал. Будапешт, Венгрия

Микст. Техническая программа



1. Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев (Россия) — 90,7902 балла.

2. Ацуси Абэ/Юми Адати (Япония) — 87,3446.

3. Эмма Гарсия/Пау Рибес (Испания) — 84,6330.



Микст. Произвольная программа



1. Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев (Россия) — 93,0667 балла.

2. Манила Фламини/Джорджио Минисини (Италия) — 90,8000.

3. Ацуси Абэ/Юми Адати (Япония) — 88,9667.



Суперфинал Мировой серии в Будапеште завершится завтра, 16 июня.