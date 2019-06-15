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Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев — победители суперфинала Мировой серии

Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев — победители суперфинала Мировой серии
Другие / Водные виды спорта 0

Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев одержали победу в технической и произвольной программах в соревнованиях смешанных дуэтов в суперфинале Мировой серии по синхронному плаванию, проходящем в Будапеште (Венгрия).

Синхронное плавание. Мировая серия. Суперфинал. Будапешт, Венгрия
Микст. Техническая программа

1. Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев (Россия) — 90,7902 балла.
2. Ацуси Абэ/Юми Адати (Япония) — 87,3446.
3. Эмма Гарсия/Пау Рибес (Испания) — 84,6330.

Микст. Произвольная программа

1. Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев (Россия) — 93,0667 балла.
2. Манила Фламини/Джорджио Минисини (Италия) — 90,8000.
3. Ацуси Абэ/Юми Адати (Япония) — 88,9667.

Суперфинал Мировой серии в Будапеште завершится завтра, 16 июня.

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