Российский фигурист Алиев провёл тренировку с чемпионом мира по брейк-дансу

Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года в Москве россиянин Дмитрий Алиев продолжает подготовку к новому сезону. 20-летний спортсмен принял участие в мастер-классе одного из сильнейших брейк-дансеров страны Асланом Ныровым, который также известен под псевдонимом Bootuz.
«Мастер Класс от Аслана Нырова. Получили крутой и новый опыт! Спасибо», — написал фигурист в своём «инстаграме», прикрепив фото и видео с тренировки.
Аслан Насыров выступает за российскую брейкинг-команду «Predatorz Crew». 18 октября 2014 года в её составе он стал чемпионом мира по брейк-дансу на фестивале брейкинга «Battle of the Year» в Германии. Среди достижений Насырова также можно выделить третье место на чемпионате Европы «HipOpsession» во Франции.
Алиев дебютировал во взрослом фигурном катании в 2017 году. Он принимал участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), где занял седьмое место.
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