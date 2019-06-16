Лукьяненко и Павлова — победители чемпионата России по многоборьям

Легкоатлеты Артём Лукьяненко и Мария Павлова выиграла золотые медали чемпионата России по многоборьям в Смоленске.

Лукьяненко стал лучшим в мужских соревнованиях, набрав в сумме всех видов программ 8064 очка. Второй результат показал Сергей Тимшин (7961), третий — Евгений Лиханов (7895).

У женщин победу одержала Павлова — в её активе 6114 очков. Серебро завоевала Виктория Васейкина (6010), бронзовая награда досталась Александре Бутвиной (5910).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России по многоборьям. Смоленск

Мужчины

1. Артём Лукьяненко — 8064

2. Сергей Тимшин — 7961

3. Евгений Лиханов — 7895

Женщины

1. Мария Павлова — 6114

2. Виктория Васейкина — 6010

3. Александра Бутвина — 5910.