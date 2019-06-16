Лукьяненко и Павлова — победители чемпионата России по многоборьям
Легкоатлеты Артём Лукьяненко и Мария Павлова выиграла золотые медали чемпионата России по многоборьям в Смоленске.
Лукьяненко стал лучшим в мужских соревнованиях, набрав в сумме всех видов программ 8064 очка. Второй результат показал Сергей Тимшин (7961), третий — Евгений Лиханов (7895).
У женщин победу одержала Павлова — в её активе 6114 очков. Серебро завоевала Виктория Васейкина (6010), бронзовая награда досталась Александре Бутвиной (5910).
Лёгкая атлетика. Чемпионат России по многоборьям. Смоленск
Мужчины
1. Артём Лукьяненко — 8064
2. Сергей Тимшин — 7961
3. Евгений Лиханов — 7895
Женщины
1. Мария Павлова — 6114
2. Виктория Васейкина — 6010
3. Александра Бутвина — 5910.
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