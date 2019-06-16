Россиянки Сельвановская и Степанова — третьи на этапе Гран-при по прыжкам в воду
Российские спортсменки Дарья Сельвановская и Татьяна Степанова выиграли бронзу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на пятом этапе Гран-при по прыжкам в воду в Больцано (Италия). Они набрали 226,98 балла.
Победу одержали итальянки Ноэми Батки и Кьяра Пеллакани, получившие от судей 284,10 балла. Второй результат показали Николета Мускалу и Крина Тофан (274,92).
Этап Гран-при в Больцано завершится сегодня, 16 июня. Следующий пройдёт с 21 по 24 июня в Каире (Египет).
Синхронные прыжки в воду с 10-метровой вышки. Этап Гран-при. Больцано, Италия
Женщины
1. Ноэми Батки/Кьяра Пеллакани (Италия) — 284,10
2. Николета Мускалу/Крина Тофан (Румыния) — 274,92
3. Дарья Сельвановская/Татьяна Степанова (Россия) — 226,98.
Строев и Внуков — вторые в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Гран-при
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