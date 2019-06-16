Россиянки Сельвановская и Степанова — третьи на этапе Гран-при по прыжкам в воду

Российские спортсменки Дарья Сельвановская и Татьяна Степанова выиграли бронзу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на пятом этапе Гран-при по прыжкам в воду в Больцано (Италия). Они набрали 226,98 балла.

Победу одержали итальянки Ноэми Батки и Кьяра Пеллакани, получившие от судей 284,10 балла. Второй результат показали Николета Мускалу и Крина Тофан (274,92).

Этап Гран-при в Больцано завершится сегодня, 16 июня. Следующий пройдёт с 21 по 24 июня в Каире (Египет).

Синхронные прыжки в воду с 10-метровой вышки. Этап Гран-при. Больцано, Италия

Женщины



1. Ноэми Батки/Кьяра Пеллакани (Италия) — 284,10

2. Николета Мускалу/Крина Тофан (Румыния) — 274,92

3. Дарья Сельвановская/Татьяна Степанова (Россия) — 226,98.