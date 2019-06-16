Женская сборная России по регби-7 проиграла Австралии на этапе Мировой серии

На шестом этапе Мировой серии в городе Биаррице (Франция) женская сборная России по регби-7 в полуфинале турнира за 5–8-е место проиграла Австралии со счётом 21:31.

В составе российской команды попытки на счету Дарьи Шестаковой, Алёны Михальцовой и Байзат Хамидовой. Снежанна Кулькова записала в актив две реализации, Кристина Середина — одну.

В матче за седьмое место Россия сыграет со сборной Китая, которая уступила Франции — 14:21.

Напомним, на Кубке наций World Rugby в Монтевидео (Уругвай) мужская сборная России по регби заняла второе место. В заключительный игровой день российские регбисты обыграли Намибию со счётом 20:0.

Регби-7. Мировая серия. Шестой этап

Женщины. Турнир за 5-8 места



Россия — Австралия — 21:31.