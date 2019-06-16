Горячкина сыграла вничью с Дзагнидзе в 13-м туре турнира претенденток ФИДЕ

В Казани завершился предпоследний тур турнира претенденток Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Грузии Наной Дзагнидзе.



В других партиях дня россиянка Екатерина Лагно сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи. Валентина Гунина проиграла украинке Анне Музычук. Александра Костенюк обыграла сестру Анны — Марию Музычук.



Горячкина, досрочно выигравшая турнир претенденток ФИДЕ, получила право участвовать в матче за звание чемпионки мира против Цзюй Вэньцзюнь (Китай), призовой фонд которого составит € 500 тыс.

Положение после 13-го тура:



1. Александра Горячкина — 9,5 очка,

2. Анна Музычук — 7,5,

3. Екатерина Лагно — 6,5,

4-5. Тань Чжунъи, Нана Дзагнидзе — по 6,

6-8. Мария Музычук, Валентина Гунина, Александра Костенюк- по 5,5.