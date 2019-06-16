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Сидорова стала второй в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко

Сидорова стала второй в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская атлетка Анжелика Сидорова с результатом 4,77 метра завоевала серебряную медаль в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко). Победу одержала американка Сэнди Моррис (4,82). Бронзовая награда досталась её соотечественнице Кэти Нагеотте (4,67).

Сидорова из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) выступает в статусе нейтрального спортсмена.

Ранее на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко золотую медаль в беге на 110 метров с барьерами завоевал россиянин Сергей Шубенков. А Илья Иванюк стал третьим в прыжках в высоту.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Пятый этап. Рабат, Марокко
Женщины. Прыжки с шестом

1. Сэнди Моррис (США) – 4,82.
2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,77.
3. Кэти Нагеотте (США) – 4,67.

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