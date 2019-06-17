Счета Федерации гребного спорта России разблокированы

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил, что счета организации были разблокированы после того, как ФГСР погасила все долги. В октябре 2018 года счета федерации были заблокированы по решению суда в связи с задолженностью перед поставщиком лодок для сборной России.

Долг составлял около 9 млн рублей. Речь шла о лодках, которые были приобретены в прошлом олимпийском цикле для сборной страны. Федерация пыталась договорить о рассрочке или возврате лодок, но коммерческая структура, с которой был заключён договор, навстречу не пошла.

«Долги закрыты, соответственно счета работают. Федерация наконец-то победила эту тяжёлую, непростую ситуацию. На данный момент никаких ограничений у нас нет», — приводит слова Свирина ТАСС.