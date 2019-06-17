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Губерниев: Шубенков — просто Царь

Губерниев: Шубенков — просто Царь
Другие / Лёгкая атлетика 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от победы российского легкоатлета Сергея Шубенкова в забеге на 110 м с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги», прошедшем в Рабате. В ходе забега ямайский атлет Омар Маклеод споткнулся о последнее препятствие, потерял равновесие и сбил Шубенкова. Однако россиянин, уже падая, всё-таки пересёк финишную черту первым.

«Сергей Шубенков — невероятный спортсмен, просто Царь! Соперник сбил с ног Шубенкова, но Сергей, падая, одержал победу! Мой герой!» — написал Губерниев в своём «инстаграме».

Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Ему принадлежит рекорд России на дистанции 110 метров с барьерами. Он является действующим победителем «Бриллиантовой лиги».

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