Шубенков — о выигрыше забега в падении: это было драматично

Россиянин Сергей Шубенков прокомментировал победу в беге на 110 м с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко). Ямайский атлет Омар Маклеод споткнулся о последнее препятствие, потерял равновесие и сбил Шубенкова. Однако россиянин, уже падая, всё-таки пересёк финишную черту первым. Он продемонстрировал результат 13,12 секунды.

«Это был драматичный забег, но по-настоящему великолепный. Я сумел одержать победу. Это очень важно. Чувствую, что стал сильнее, чем раньше. Присутствие Омара Маклеода в числе участников забега придало мне дополнительной мотивации», — приводит слова Шубенкова официальный сайт соревнований.

Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Ему принадлежит рекорд России на дистанции 110 м с барьерами. Он является действующим победителем «Бриллиантовой лиги».