Безуглов: порядок в нашей лёгкой атлетике можно навести за полгода

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов оценил работу Российского антидопингового агентства в ситуации с российскими легкоатлетами. Членство Всероссийской федераии лёгкой атлетики в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом.
«РУСАДА делает большую работу, там собрались смелые и адекватные люди. Все такие же адекватные люди должны им помогать. Наши мордовские ходоки сейчас показывают уровень мировых рекордов, не ходоки же Пахноцкой угрожали, а кто-то из руководителей, но это уже проблема на уровне интеллекта.
Я думаю, что нужна просто группа людей, которая будет иметь твёрдую волю и которым не будут мешать. В нашей лёгкой атлетике можно навести порядок за полгода. Не нужно переоценивать трагичность и жёсткость оппонентов. Всех, кто как-то нарушает что-то, можно вывести на чистую воду за минуты. Надо просто работать», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым в эфире передачи «Едим Спорт».
На минувшей неделе заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, что получала угрозы от бывшего министра спорта Мордовии.
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