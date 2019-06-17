Россиянин Черемисинов вышел в полуфинал чемпионата Европы по фехтованию

Россиянин Алексей Черемисинов пробился в полуфинал чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия). В четвертьфинале он выиграл у французского рапириста Максима Поти – 15:14.

Соперником Черемисинова в полуфинале станет представитель Италии Алессио Фокони, который в 1/4 финала одолел россиянина Дмитрия Жеребченко — 15:7.

Ранее стало известно, что Федерация фехтования России подала заявку на проведение чемпионата Европы 2022 года в Сочи. Россия в последний раз принимала ЧЕ по фехтованию в 2002 году. Тогда турнир состоялся в Москве. В 2019 году чемпионат Европы принимает Дюссельдорф. В 2020 году соревнования пройдут в Минске (Беларусь).

В 2014 и 2015 годах Россия становилась хозяйкой чемпионатов мира по фехтованию.