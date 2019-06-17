Великая вышла в полуфинал чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе

Олимпийская чемпионка россиянка Софья Великая выступит в полуфинале чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия).

В четвертьфинале Великая выиграла у француженки Шарлотты Лембах — 15:4. Ещё одна представительница России Ольга Никитина в 1/4 финала уступила украинке Ольге Харлан — 8:15.

Борьбу на турнире уже завершили две россиянки — двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян и София Позднякова.

Ранее стало известно, что Федерация фехтования России подала заявку на проведение чемпионата Европы 2022 года в Сочи. Россия в последний раз принимала ЧЕ по фехтованию в 2002 году. Тогда турнир состоялся в Москве. В 2019 году чемпионат Европы принимает Дюссельдорф. В 2020 году соревнования пройдут в Минске (Беларусь).



В 2014 и 2015 годах Россия становилась хозяйкой чемпионатов мира по фехтованию.