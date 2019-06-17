Черемисинов выиграл бронзу чемпионата Европы по фехтованию в Германии
Россиянин Алексей Черемисинов завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия). В полуфинале он проиграл итальянцу Алессио Фокони — 11:15. Ещё одна бронза досталась Энцо Лефорту из Франции.
Напомним, в 1/4 финала Черемисинов выиграл у француза Максима Поти – 15:14.
Ранее стало известно, что Федерация фехтования России подала заявку на проведение чемпионата Европы 2022 года в Сочи. Россия в последний раз принимала ЧЕ по фехтованию в 2002 году. Тогда турнир состоялся в Москве. В 2019-м чемпионат Европы принимает Дюссельдорф. В 2020 году соревнования пройдут в Минске (Беларусь).
В 2014 и 2015 годах Россия становилась хозяйкой чемпионатов мира по фехтованию.
Россиянин Черемисинов вышел в полуфинал чемпионата Европы по фехтованию
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