Черемисинов выиграл бронзу чемпионата Европы по фехтованию в Германии

Россиянин Алексей Черемисинов завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия). В полуфинале он проиграл итальянцу Алессио Фокони — 11:15. Ещё одна бронза досталась Энцо Лефорту из Франции.

Напомним, в 1/4 финала Черемисинов выиграл у француза Максима Поти – 15:14.

Ранее стало известно, что Федерация фехтования России подала заявку на проведение чемпионата Европы 2022 года в Сочи. Россия в последний раз принимала ЧЕ по фехтованию в 2002 году. Тогда турнир состоялся в Москве. В 2019-м чемпионат Европы принимает Дюссельдорф. В 2020 году соревнования пройдут в Минске (Беларусь).



В 2014 и 2015 годах Россия становилась хозяйкой чемпионатов мира по фехтованию.