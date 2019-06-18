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IAAF предоставила нейтральный статус ещё 14 российским легкоатлетам

IAAF предоставила нейтральный статус ещё 14 российским легкоатлетам
Другие / Лёгкая атлетика 0

Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобрила заявки ещё 14 российских легкоатлетов на выступление на международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает пресс-релиз IAAF.

В список включены Виктор Бахарев (бег на 1500 м), Алексей Фадеев (прыжки в высоту), Алексей Кислица (метание диска), Кристина Клещёва (бег на 100 м с барьерами), Илья Краснов (бег на 400 м), Валерия Кучина (метание копья), Андрей Кухаренко (бег на 200 и 400 м), Иван Логинов (бег на 400 м с барьерами), Владимир Лысенко (бег на 400 м с барьерами), Марина Максимова (бег на 100 и 200 м), Николай Орлов (метание копья), Тамара Сластникова (бег на 100 и 200 м), Екатерина Тюрина (бег на 400 м с барьерами) и Николай Вербицкий (бег на 800 м).

В 2019 году допуск получил 81 российский легкоатлет.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Российские спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

Глава ВФЛА — тренерам: что мы делаем? Мочим федерацию! Ну давайте замочим её!

Источник: iaaf.org

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