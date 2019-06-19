Заместитель гендиректора РУСАДА назвала главную проблему ВФЛА

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала обнаружение на сборах российских легкоатлетов в Киргизии пожизненно дисквалифицированного тренера Владимира Казарина.

«Это тоже была долгая «осада». Дело в том, что статья за сотрудничество с дисквалифицированными тренерами имеет свои особенности. После первого нарушения спортсмен получает предупреждение. Повторное карается дисквалификацией. При этом речь идёт о профессиональном сотрудничестве со специалистом, процессе совместной работы, а не о визитах в ресторан или дружеской встрече. И у нас должны быть доказательства.

В Киргизии тренировки с участием Казарина проходили в достаточно пустынной местности, и там сложно было оставаться незамеченным. Сотрудники РУСАДА совершили несколько выездов и получили видеодоказательства сотрудничества семерых спортсменов со специалистом. При этом дело бегуна Артёма Денмухаметова было передано в независимый орган Международной ассоциации легкоатлетических федераций по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit. Ещё одна спортсменка на тот момент уже была дисквалифицирована за сдачу положительной пробы. Наконец, в отношении четверых легкоатлетов возбуждены дела, поскольку они как раз повторно попались на работе с Владимиром. В прошлый раз их под роспись уведомили о нарушении.

Не совсем корректно оценивать работу федерации со стороны. Это сложный вопрос. На мой взгляд, главная проблема ВФЛА на сегодняшний день заключается в тренерском составе, опытных специалистах, которые практикуют много лет. Они начинали трудиться, когда не было настолько сильной антидопинговой системы ни в России, ни в мире. Таким тренерам в силу возраста тяжело изменить своё мировоззрение, и они продолжают двигаться по проторенной дорожке. Но мне встречаются и разумные, здравомыслящие люди с правильными ценностями и подходом.



К сожалению, некоторые вне зависимости от возраста позволяют себе использовать мошеннические методы. Но куда больше группа невежественных людей, которые до сих пор не знают правил. Банальная ситуация: спортсмены, простудившись, ленятся проверить в бесплатном мобильном приложении, является ли то или иное лекарство запрещённым", — цитирует Пахноцкую «RT на русском».

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