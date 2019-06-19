Российскую штангистку в день рождения дисквалифицировали на 4 года за допинг

Российская тяжелоатлетка Елизавета Садурдинова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Информация об этом появилась на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В заявлении говорится, что спортсменка нарушила пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена). Срок дисквалификации спортсменки будет отсчитываться с 5 июня 2019 года.
Любопытно, что заявление об отстранении штангистки появилось в её день рождения. Сегодня, 19 июня, Садурдиновой исполнилось 32 года. На чемпионате России 2015 года штангистка заняла четвёртое место в категории до 75 кг. На Кубке страны 2017 года в этой же весовой категории Садурдинова выступила менее удачно, заняв седьмую позицию.
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