Женская сборная России по гандболу попала в первую корзину жеребьёвки ЧМ-2019
Международная федерация гандбола (IHF) огласила состав корзин для жеребьёвки женского чемпионата мира 2019 года, который состоится в Японии. Сборная России, обладающая высоким рейтингом, будет находиться в первой корзине.
Вместе с ней туда попали команды Франции (действующие чемпионки мира), Нидерландов и Румынии. Всего в турнире примут участие 24 сборные, которые будут распределены на четыре группы по шесть команд. Четвёрка лучших в каждой из групп выйдет в раунд плей-офф.
Сборная России узнает своих соперников 21 июня. Жеребьёвка пройдёт в Токио (Япония). Чемпионат мира начнётся в Японии 30 ноября и продлится до 15 декабря. Победитель турнира получит прямую путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
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