Минским милиционерам запретили ездить на российских машинах во время Евроигр
Завтра, 21 июня, в Минске (Беларусь) стартуют II Европейские игры. Телеграм-канал Nexta_tv сообщает, что на время проведения соревнований местной милиции было поручено не использовать российские служебные автомобили марки ВАЗ.
В документе, адресованном руководству Минского городского управления Департамента охраны Республики Беларусь, говорится: «В целях формирования и поддержания на высоком уровне положительного имиджа [охраны и милиции] необходимо исключить нахождение на маршрутах патрулирования служебных транспортных средств марки ВАЗ».
Фото: Телеграм-канал Nexta_tv
Исключение было сделано только для модели Lada Largus. А использование модели Chevrolet Niva в дневное время минским милиционерам нужно будет «минимизировать».
Расписание Европейских игр 2019 года в Минске
- 20 июня 2019
-
11:45
-
11:06
-
10:33
-
09:36
-
09:00
- 19 июня 2019
-
23:07
-
21:26
-
21:06
-
20:52
-
18:32
-
17:36
-
17:20
-
16:43
-
16:12
-
15:26
-
15:02
-
14:29
-
14:05
-
13:37
-
13:00
-
12:12
-
11:43
-
11:34
-
11:30
-
11:22
-
10:46
-
10:23
-
10:00
-
09:43
- 18 июня 2019
-
23:23
-
22:10
-
21:11
-
19:50
-
17:43
-
17:21
Партнерский контент