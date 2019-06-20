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Минским милиционерам запретили ездить на российских машинах во время Евроигр

Минским милиционерам запретили ездить на российских машинах во время Евроигр
Другие / Европейские игры 2019 0

Завтра, 21 июня, в Минске (Беларусь) стартуют II Европейские игры. Телеграм-канал Nexta_tv сообщает, что на время проведения соревнований местной милиции было поручено не использовать российские служебные автомобили марки ВАЗ.

В документе, адресованном руководству Минского городского управления Департамента охраны Республики Беларусь, говорится: «В целях формирования и поддержания на высоком уровне положительного имиджа [охраны и милиции] необходимо исключить нахождение на маршрутах патрулирования служебных транспортных средств марки ВАЗ».

Фото: Телеграм-канал Nexta_tv

Исключение было сделано только для модели Lada Largus. А использование модели Chevrolet Niva в дневное время минским милиционерам нужно будет «минимизировать».

Расписание Европейских игр 2019 года в Минске
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