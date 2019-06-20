В Москве создан женский гандбольный клуб «ЦСКА». Названо имя главного тренера

Женский гандбольный клуб «ЦСКА», образованный в Москве, будет выступать в российской «Суперлиге» со следующего сезона, говорится в сообщении «ТАСС».
Благодаря включению новой команды в число участников высшего дивизиона страны в нём примут участие 12 клубов. Главным тренером «ЦСКА» станет датский специалист Ян Лесли, известный российским болельщикам по работе в клубе «Ростов-Дон», который он покинул в ноябре 2016 года.
Презентация нового профессионального гандбольного клуба состоится в понедельник, 24 июня, в Москве. В ней примут участие главный тренер команды Ян Лесли, а также президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, капитан сборной России, олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева.
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