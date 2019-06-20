Ласицкене выиграла турнир в Чехии, установив лучший результат сезона в мире

Двукратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене одержала победу в соревнованиях по прыжкам в высоту у женщин на турнире в Остраве (Чехия).
Соперницы прыгуньи из России завершили выступления на высоте 1 метр 98 сантиметров, поэтому далее Ласицкене соревновалась с собой. Со второй попытки ей удалось преодолеть высоту 2,06, что является повторением личного рекорда спортсменки и новым лучшим результатом сезона в мире.
Однако на этом Ласицкене не остановилась и, установив планку на высоте 2,10, попыталась на один сантиметр побить мировой рекорд болгарской прыгуньи Стефки Костадиновой, который был установлен в далёком 1987 году. Ласицкене тогда ещё даже не родилась.
Рекорд устоял и на этот раз, поскольку все три попытки оказались неудачными. Второе место заняла Карина Таранда из Белоруссии (1,98), третьей стала австралийка Никола Макдермотт (1,96).
- 20 июня 2019
-
20:50
-
20:35
-
20:25
-
20:10
-
18:58
-
18:36
-
18:00
-
17:31
-
17:17
-
17:16
-
16:54
-
16:32
-
16:11
-
15:42
-
15:34
-
15:10
-
14:45
-
13:48
-
13:36
-
12:26
-
12:21
-
11:45
-
11:06
-
10:33
-
09:36
-
09:00
- 19 июня 2019
-
23:07
-
21:26
-
21:06
-
20:52
-
18:32
-
17:36
-
17:20
-
16:43
-
16:12