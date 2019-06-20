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Ласицкене выиграла турнир в Чехии, установив лучший результат сезона в мире

Ласицкене выиграла турнир в Чехии, установив лучший результат сезона в мире
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене одержала победу в соревнованиях по прыжкам в высоту у женщин на турнире в Остраве (Чехия).

Соперницы прыгуньи из России завершили выступления на высоте 1 метр 98 сантиметров, поэтому далее Ласицкене соревновалась с собой. Со второй попытки ей удалось преодолеть высоту 2,06, что является повторением личного рекорда спортсменки и новым лучшим результатом сезона в мире.

Однако на этом Ласицкене не остановилась и, установив планку на высоте 2,10, попыталась на один сантиметр побить мировой рекорд болгарской прыгуньи Стефки Костадиновой, который был установлен в далёком 1987 году. Ласицкене тогда ещё даже не родилась.

Рекорд устоял и на этот раз, поскольку все три попытки оказались неудачными. Второе место заняла Карина Таранда из Белоруссии (1,98), третьей стала австралийка Никола Макдермотт (1,96).

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