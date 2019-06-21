Панкратов: россияне на Олимпиаде болеют не за героев, а за медальный зачёт

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов рассказал, как по его мнению, в России относятся к победителям Олимпийских игр.

«Если не считать таких монстров, как Россия, Китай и США, то весь мир знает своих героев. Их не так много. Если в Греции людей, потенциально способных выиграть Олимпиаду, трое, то вся страна их знает. Как они живут, чем дышат. И в каждой газете о них написано. В России, США и Китае олимпийский чемпион никому не нужен, пока он не выиграл. И сразу после того, как он выиграл, он тоже никому не нужен. И что бы мы ни делали, прекрасная идея о том, что болельщик будет следить за своим героем по пути к Олимпиаде, это утопия. К тому же вспомним, как это устроено в нашей стране. Мы на Олимпиаде болеем не за героев. Мы болеем за общекомандный зачёт. Нам интересно, чтобы наш флаг поднялся. А будет это Вася или Петя, или вообще в другом виде спорта, нам наплевать.

Я гарантирую, что за пределами МКАД всем было искренне наплевать, Кабаева или Барсукова. Главное, что российский флаг выше всех. А если учесть, что обе – и Кабаева, и Барсукова – стояли на пьедестале, то, я боюсь, люди сейчас не знают, что Кабаева тогда проиграла. Главное, что она была на пьедестале, звучал российский гимн и в общей табели о рангах была галочка о том, что Россия взяла золотую медаль.

Теперь я согласен выиграть Олимпиаду, но так, чтобы меня никто не знал. Честно. Потому что был период, когда слава мне реально мешала жить. Я всё время оглядывался, и мне это не нравилось. В том числе и потому, что к этой славе не прилагался чек на большую сумму. Если в Америке это связано, потому что за узнаваемым человеком бегают рекламодатели, то в нашей стране в 1990-е годы такого не было. В середине 90-х я был лучшим пловцом мира, меня знали в лицо несколько десятков миллионов людей. И что?

Победа на Играх 1996 года? Опять не поверите. Пятью минутами раньше, когда награждали Попова, на трибуне стоял и аплодировал американский президент. Мне не аплодировал. Всё относительно. Да, ты на вершине. Но это очень коротенькая минута. И если уж о деньгах, то надо признать, что мы не умеем эту минуту славы монетизировать. Уж тогда точно не умели", — цитирует Панкратова РИА «Новости».

Денис также является чемпионом мира 1994 года, многократным чемпионом Европы.