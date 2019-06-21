Панкратов: я выигрывал по-честному, но ел мельдоний. Я сволочь теперь?

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов признался, что принимал мельдоний, который с 2016 года входит в список запрещённых ВАДА препаратов.



«Бессмысленно рассказывать чистую и светлую историю олимпизма человеку, у которого в голове те боги, которые выиграли и озолотились. Вот как относиться к тому же Лэнсу Армстронгу? Победил рак и потом выступал на высшем уровне. Круть. А что потом произошло? Если ребёнку рассказывать про Армстронга, то он герой или не герой? Армстронг признался, что употреблял допинг. А был ли это допинг? Я сегодня даже боюсь говорить о своих достижениях. Да, я выиграл по-честному, но я ел мельдоний. Он был у нас в каждодневном рационе. Сейчас он запрещён. Так что же, я сволочь теперь?» — приводит слова Панкратова «РИА Новости».

Денис также является чемпионом мира 1994 года, многократным чемпионом Европы.