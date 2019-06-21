Трефилов — о жеребьёвке ЧМ: Китай сразу отбрасывайте, о Конго слышу впервые

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал результаты жеребьёвки чемпионата мира 2019 года, который пройдёт в Японии с 30 ноября по 15 декабря. Сборная России попала в группу D, где сыграет со сборными Аргентины, Китая, Конго, Швеции и Японии.

«Сразу отбрасывайте Китай, а вот Япония нам потрепала нервы, и они будут играть у себя дома, об этом не забывайте, это будет совсем другой гандбол. Об африканской команде вообще ничего не слышал. Вот Анголу знаю, она участник всех чемпионатов, Египет раньше выходил, другие команды из Северной Африки, а о Конго я слышу впервые. Может быть, приехал тренер и набрал людей, которые хотят играть. В связи с этим появилась новая сборная. Надеюсь, что она немножко слабее Швеции и Японии.

На тренировочный сбор я всегда везу людей больше, потому что травмы всегда случаются. На данный момент повреждений у нас нет, но есть недовосстановленные игроки, как Бобровникова, которая после родов, хотелось мне, чтобы лучше выглядела Поля Кузнецова. В общем, будем решать вопросы в рабочем порядке», — цитирует Трефилова РИА «Новости».