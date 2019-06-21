Тренер назвал главного соперника российских гандболисток на групповом этапе ЧМ

Тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал результаты жеребьёвки чемпионата мира 2019 года, который пройдёт в Японии с 30 ноября по 15 декабря. Сборная России попала в группу D, где сыграет со сборными Аргентины, Китая, Конго, Швеции и Японии.

«По моему мнению, нашим главным соперником в борьбе за первое место станет сборная Японии. Во-первых, эта команда играет дома. Во-вторых, сборная Японии очень быстро прогрессирует, особенно сильны у них крайние игроки. Сборная Швеции — хорошо знакомая нам команда, полагаю, этот соперник нам по зубам. Команды Аргентины, Китая и Конго пониже уровнем», — цитирует Алексеева официальный сайт ФГР.

Тренер также рассказал о плане подготовки к мировому первенству.



«Первый сбор, направленный на общефизическую подготовку, состоится в июле. Также мы планируем собраться в сентябре и ещё на неделю в октябре. Заключительный сбор перед чемпионатом мира пройдёт в ноябре с Южной Кореей. Мы проведём два товарищеских матча с национальной командой этой страны, а затем отправимся на мировое первенство в Японию», — сообщил Алексеев.