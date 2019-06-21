Тренер назвал главного соперника российских гандболисток на групповом этапе ЧМ

Тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал результаты жеребьёвки чемпионата мира 2019 года, который пройдёт в Японии с 30 ноября по 15 декабря. Сборная России попала в группу D, где сыграет со сборными Аргентины, Китая, Конго, Швеции и Японии.
«По моему мнению, нашим главным соперником в борьбе за первое место станет сборная Японии. Во-первых, эта команда играет дома. Во-вторых, сборная Японии очень быстро прогрессирует, особенно сильны у них крайние игроки. Сборная Швеции — хорошо знакомая нам команда, полагаю, этот соперник нам по зубам. Команды Аргентины, Китая и Конго пониже уровнем», — цитирует Алексеева официальный сайт ФГР.
Тренер также рассказал о плане подготовки к мировому первенству.
«Первый сбор, направленный на общефизическую подготовку, состоится в июле. Также мы планируем собраться в сентябре и ещё на неделю в октябре. Заключительный сбор перед чемпионатом мира пройдёт в ноябре с Южной Кореей. Мы проведём два товарищеских матча с национальной командой этой страны, а затем отправимся на мировое первенство в Японию», — сообщил Алексеев.
- 21 июня 2019
-
13:39
-
13:36
-
13:06
-
12:50
-
12:33
-
11:49
-
11:37
-
11:11
-
10:49
-
10:46
-
10:01
-
09:53
-
09:36
-
09:18
-
09:00
- 20 июня 2019
-
23:10
-
22:30
-
21:47
-
20:50
-
20:35
-
20:25
-
20:10
-
18:58
-
18:36
-
18:00
-
17:31
-
17:17
-
17:16
-
16:54
-
16:32
-
16:11
-
15:42
-
15:34
-
15:10
-
14:45