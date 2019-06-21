Российские рапиристки выиграли золото на чемпионате Европы в Германии

Женская сборная России по фехтованию на рапирах заняла первое место в командном турнире на чемпионате Европы в Дюссельдорфе (Германия).

В финале россиянки взяли верх над Францией со счётом 45:32. За сборную России выступали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина.

В матче за третье место Италия нанесла поражение Германии — 45:36.

Российские рапиристки выиграли медаль чемпионата Европы в командных соревнованиях в шестой раз кряду. Последний раз россиянки остались без наград в 2013 году, когда Дериглазова, Коробейникова, Диана Яковлева и Юлия Бирюкова стали четвёртыми.

Ранее мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золотые медали ЧЕ.

Турнир в Дюссельдорфе завершится 22 июня.