Европейские игры в 2023 году пройдут в польском городе Краков

III Европейские игры, которые состоятся в 2023 году, примет Краков (Польша). Об этом информирует официальный сайт Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Выбор столицы соревнований был сделан на генеральной ассамблее ЕОК в Минске (Беларусь).

Ранее в Минске состоялась торжественная церемония открытия II Европейских игр. Мероприятие прошло на стадионе «Динамо» в столице Беларуси. Российский флаг на арену внёс семикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко. Об открытии игр объявил президент страны Александр Лукашенко. На церемонии также присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

II Европейские игры завершатся в Минске 30 июня. На соревнованиях разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. В играх примут участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран. Сборная России имеет самую многочисленную делегацию спортсменов — 225 человек.

I Европейские игры состоялись четыре года назад в Баку (Азербайджан).