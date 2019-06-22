Каримова и Каменский победили в стрельбе из пневматической винтовки на ЕИ-2019

Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский выиграли золотые медали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на Европейских играх, которые проходят в Минске (Беларусь).
В финале они взяли верх над соотечественниками, Анастасией Галашиной и Владимиром Масленниковым, со счётом 16:12.
В матче за бронзу представители Чехии Анета Брабцова/Филип Непейхал одолели норвежский дуэт Дуэстад Жанетт Хегг/Хенрик Ларсен — 17:11.
II Европейские игры завершатся в Минске 30 июня. На соревнованиях разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. В играх примут участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран. Сборная России имеет самую многочисленную делегацию спортсменов — 225 человек.
I Европейские игры состоялись четыре года назад в Баку (Азербайджан).
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