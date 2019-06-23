Гимнастка Дина Аверина стала третьей в упражнениях с мячом на Европейских играх

В Минске (Беларусь) продолжается второй соревновательный день II Европейских игр. Российская гимнастка Дина Аверина заняла третье место в упражнениях с мячом. За выступление 20-летняя спортсменка получила от судей 21,300 балла.
Победа в упражнениях с мячом досталась представительнице Израиля Линой Ашрам. Судьи оценили её выступление в 22,500 балла. Серебряным призёром стала Катрин Тасева из Болгарии (21,400).
Эта медаль стала для Авериной третьей на турнире. Ранее она стала чемпионкой в индивидуальном многоборье и одержала победу в упражнениях с обручем.
Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр. Россияне завоевали 11 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых наград. Европейские игры завершатся 30 июня.
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