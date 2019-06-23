Российский самбист Кубарков завоевал бронзу в весе до 52 кг на Европейских играх
Самбист Андрей Кубарков завоевал бронзу в категории до 52 килограммов на Европейских играх в Минске. В схватке за третье место россиянин одолел румына Габриэля-Стефаниту Риму — 5:0.
Ещё одну бронзовую награду в этой весовой категории завоевал грузин Гиви Надарейшвили. В своём поединке он одолел представителя Беларуси Максима Красинского — 10-1.
В финальном поединке золотую медаль разыграют представитель Азербайджана Агасиф Самадов и армянин Тигран Киракосян.
Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр в Минске. Россияне завоевали 13 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых наград. Европейские игры завершатся в столице Беларуси в следующее воскресенье, 30 июня.
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