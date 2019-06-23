Российские яхтсмены стали третьими на прибрежных гонках регаты Nord Stream Race

В немецком прибалтийском городе Киль, где в 1936 и 1972 годах проходили олимпийские старты, в рамках традиционной «Кильской недели» началась регата Nord Stream Race, соревнование пяти ведущих европейских парусных держав, организованное санкт-петербургским яхт-клубом при участии компаний «Газпром» и Nord Stream.



Старт многодневного турнира под девизом «Спорт объединяет Балтику» состоялся у немецких берегов, а далее флот из пяти яхт пройдёт по маршруту Копенгаген – Стокгольм – Хельсинки – Санкт-Петербург. В соревнованиях принимают участие пять команд-победителей национальных парусных лиг Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Нашу страну представляет команда «Левиафан».



Nord Stream Race начинается, если проводить аналогию с состязаниями автомобильной «Формулы-1», со свободных заездов – тренировок, и квалификации – первого дня прибрежных гонок в Киле. Эту самую «квалификацию» вчера, 22 июня, выиграли представители Швеции из национального Королевского яхт-клуба. Вторыми были хозяева старта из Северогерманского гоночного союза, а третьими – яхтсмены из России.