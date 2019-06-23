Россиянка Костенко завоевала бронзу Европейских игр среди самбисток до 60 кг

Российская самбистка Яна Костенко завоевала бронзовую награду в категории до 60 кг на Европейских играх в Минске. В поединке за третье место она победила украинку Анастасию Шевченко — 2:0.



Ещё одну бронзовую награду в этой весовой категории взяла испанка Яиса Лопес Хименес, которая одолела Кодрину-Михаэлу Ионеску из Румынии по решению судей.



В финальном поединке золотую медаль разыграют представительница Беларуси Вера Гореликова и молдаванка Сабина Артемчук.



Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр в Минске. Россияне завоевали 14 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Европейские игры завершатся в столице Беларуси в следующее воскресенье, 30 июня.