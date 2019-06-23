Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на Европейских играх

Женская сборная России по художественной гимнастике с результатом 27,300 балла завоевала золото в упражнениях с мячами на Европейских играх в Минске. Второй стала команда Болгарии (26,800). Бронзовые награды досталась команде Белоруссии (26,150).



Напомним, ранее три золота Европейских игр в Минске России принесла Дина Аверина. В финале соревнований в упражнениях с лентой 20-летняя россиянка одержала победу, набрав за выступление 21,350 балла.



Для Авериной эта медаль стала уже пятой на Европейских играх в Минске и третьей золотой. Ранее она завоевала две золотые награды, выиграв в индивидуальном многоборье и упражнениях с обручем. В упражнениях с булавами россиянка стала второй. Ещё одна бронзовая награда досталась Авериной по итогам упражнений с мячом.



Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр в Минске. Россияне завоевали 16 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. Европейские игры завершатся в столице Беларуси в следующее воскресенье, 30 июня.



Российская гимнастка Дина Аверина — трёхкратная чемпионка II Европейских игр