Аксёнова – о золоте Европейских игр: стараемся быть на уровне предшественников

Обладатели золота в соревнованиях смешанных пар в динамических упражнениях по спортивной акробатике на II Европейских играх в Минске россияне Виктория Аксёнова и Кирилл Старцев поделились эмоциями от успеха.
«Со вчерашнего дня старалась не расслабляться и морально готовиться. Соперники все хорошие, сильные — выступать очень волнительно. Мы стараемся быть на уровне наших предшественников. Медальный зачёт получился удачным, мы довольны», — передаёт слова Аксёновой Полина Куимова.
Её партнёр Старцев также отметил удачное выступление пары.
«Вчера я говорил, что могу оценить выступление на 5 по 10-балльной шкале. Сегодня оценю на 8. Вчерашнее серебро очень мотивировало. Если шеф одобрит, то отпуск будет две недели. Следующий турнир у нас чемпионат Европы», — отметил Старцев.
- 23 июня 2019
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