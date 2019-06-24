Россия лидирует в общем зачёте Европейских игр после 2-го соревновательного дня

Сборная России завоевала десять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград во второй соревновательный день на Европейских играх в Минске (Беларусь).
Россияне продолжают лидировать как по количеству золотых медалей (19), так и по общему числу наград (39).
На втором месте в общекомандном зачёте располагается сборная Беларуси. Из 34 наград, которые завоевали хозяева, 10 являются золотыми. Кроме того, на их счету 9 серебряных медалей и 15 бронзовых.
Тройку лучших сборных по итогам второго соревновательного дня замыкает Украина (5 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых наград).
Европейские игры. Минск, Беларусь
Медальный зачёт после двух соревновательных дней
1. Россия — 39 (19 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей).
2. Беларусь — 34 (10 золотых, 9 серебряных, 15 бронзовых).
3. Украина — 17 (5 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых).
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