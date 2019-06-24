Россияне проиграли в 1/4 финала Европейских игр в настольном теннисе в миксте
Россияне Полина Михайлова и Александр Шибаев не смогла пробиться в полуфинал соревнований по настольному теннису в миксте в рамках Европейских игр в Минске (Беларусь). В четвертьфинале они уступили представителям Румынии Бернадетте Сзокс и Овидиу Ионеску со счётом 0:3 (3:11, 7:11, 8:11).
В полуфинале румыны встретятся с победителем противостояния пар из Франции и Беларуси.
Михайлова — четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы. Шибаев — серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы. Обладатели наград в миксте определятся завтра, 25 июня.
Сборная России занимает первое место в медальном зачёте Игр. В активе россиян 19 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград. Европейские игры завершатся 30 июня.
Европейские игры — 2019. Третий день. Решающие битвы баскетболистов. LIVE
Все события 24 июня на Европейских играх — 2019. Все финалы, медали России, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
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