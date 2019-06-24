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Россияне проиграли в 1/4 финала Европейских игр в настольном теннисе в миксте

Россияне проиграли в 1/4 финала Европейских игр в настольном теннисе в миксте
Другие / Европейские игры 2019 0

Россияне Полина Михайлова и Александр Шибаев не смогла пробиться в полуфинал соревнований по настольному теннису в миксте в рамках Европейских игр в Минске (Беларусь). В четвертьфинале они уступили представителям Румынии Бернадетте Сзокс и Овидиу Ионеску со счётом 0:3 (3:11, 7:11, 8:11).

В полуфинале румыны встретятся с победителем противостояния пар из Франции и Беларуси.

Михайлова — четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы. Шибаев — серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы. Обладатели наград в миксте определятся завтра, 25 июня.

Сборная России занимает первое место в медальном зачёте Игр. В активе россиян 19 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград. Европейские игры завершатся 30 июня.

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