Европейские игры — 2019. Третий день. Решающие битвы баскетболистов. LIVE

*** Медальный зачёт Европейских игр — 2019 ***

*** Полный календарь Европейских игр — 2019 ***

ОНЛАЙН ДНЯ

07:00. Доброе утро, дорогие любители спорта. Европейские игры — 2019 постепенно набирают обороты. Сегодня, в третий день Игр, будут разыграны медали в шести видах спорта. Атлеты продолжат состязаться в дзюдо, пулевой и стендовой стрельбе, откроют соревновательную программу в спортивной аэробике и прыжках на батуте и завершат — в баскетболе 3х3.

За два дня турнира россияне завоевали уже 39 медалей, 19 из которых золотые! Даже страшно представить, чем всё это может закончиться. В любом случае следите за новостями Европейских игр вместе с «Чемпионатом». Мы расскажем обо всех событиях и не упустим ни одной российской медали!