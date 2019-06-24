Европейские игры — 2019. Третий день. Решающие битвы баскетболистов. LIVE
Все события 24 июня на Европейских играх — 2019. Все финалы, медали России, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
*** Медальный зачёт Европейских игр — 2019 ***
*** Полный календарь Европейских игр — 2019 ***
ОНЛАЙН ДНЯ
07:00. Доброе утро, дорогие любители спорта. Европейские игры — 2019 постепенно набирают обороты. Сегодня, в третий день Игр, будут разыграны медали в шести видах спорта. Атлеты продолжат состязаться в дзюдо, пулевой и стендовой стрельбе, откроют соревновательную программу в спортивной аэробике и прыжках на батуте и завершат — в баскетболе 3х3.
За два дня турнира россияне завоевали уже 39 медалей, 19 из которых золотые! Даже страшно представить, чем всё это может закончиться. В любом случае следите за новостями Европейских игр вместе с «Чемпионатом». Мы расскажем обо всех событиях и не упустим ни одной российской медали!
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