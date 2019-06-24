МОК вечером 24 июня объявит столицу зимней Олимпиады-2026

Сегодня, 24 июня, Международный олимпийский комитет огласит место проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Претендентами являются Стокгольм (Швеция) и Милан совместно с Кортина-д'Ампеццо (Италия).
Участие в голосовании примут 82 члена МОК. Для победы кандидатам надо набрать 42 голоса.
Портал Inside the Games объяснил, почему в голосовании не будут участвовать все 95 членов МОК:
— 4 члена МОК не прибыли на сессию организации в Лозанну;
— 3 члена МОК были отстранены либо сами отказались от участия в голосовании;
— 2 члена МОК от Швеции и 3 члена МОК от Италии не будут участвовать в голосовании;
— президент МОК Томас Бах традиционно воздерживается от голосования, но сохраняет право добавить свой голос в случае ничьей.
Итог голосования будет объявлен после 19:00 мск.
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