МОК вечером 24 июня объявит столицу зимней Олимпиады-2026

Сегодня, 24 июня, Международный олимпийский комитет огласит место проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Претендентами являются Стокгольм (Швеция) и Милан совместно с Кортина-д'Ампеццо (Италия).

Участие в голосовании примут 82 члена МОК. Для победы кандидатам надо набрать 42 голоса.

Портал Inside the Games объяснил, почему в голосовании не будут участвовать все 95 членов МОК:

— 4 члена МОК не прибыли на сессию организации в Лозанну;

— 3 члена МОК были отстранены либо сами отказались от участия в голосовании;

— 2 члена МОК от Швеции и 3 члена МОК от Италии не будут участвовать в голосовании;

— президент МОК Томас Бах традиционно воздерживается от голосования, но сохраняет право добавить свой голос в случае ничьей.

Итог голосования будет объявлен после 19:00 мск.