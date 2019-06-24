Лихачёв: хочется, чтобы «группа смерти» для России была с дальнейшей жизнью

Главный тренер сборной России Михаил Лихачёв накануне старта турнира по пляжному футболу на Европейских играх в Минске рассказал о перспективах своей команды.
«Всё хорошо, белорусская сторона хорошо подготовилась к Играм. Живём в олимпийской деревне со всеми атлетами, хороший уровень питания – условия приближенные к боевым. Конечно, все мысли наши о спортивной составляющей. О том, для чего мы сюда приехали. Завтра стартует турнир, сделаем всё возможное, чтобы выступить максимально хорошо.
Всё прошло хорошо. Довольны тем, как тренировались, как работали. Выполнили всю намеченную программу, и надеюсь, что качество нашего футбола и результат подтвердят мои слова.
Соперники очень серьёзные. Сборная Испании – одна из сильнейших европейских сборных. Команда в хорошем игровом тонусе, возрасте. Встречались с ними полтора месяца назад на отборе к Всемирным пляжным играм, получилась захватывающая игра. Они нас знают, мы их знаем, поэтому получится интересный, захватывающий матч. Команды Италии и Украины также весьма высоко котируются в европейском пляжном футболе, так что действительно у нас «группа смерти», но хочется, чтобы она для нас была с какой-то жизнью дальнейшей в виде выхода в полуфинал и побед», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Также на «Чемпионате» можно посмотреть видео тренировок сборной России по пляжному футболу в Минске.
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