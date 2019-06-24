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Конакова и Шихалеев выиграли бронзу Европейских игр в спортивной аэробике

Конакова и Шихалеев выиграли бронзу Европейских игр в спортивной аэробике
Другие / Европейские игры 2019 0

Новосибирские спортсмены Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев стали бронзовыми призёрами вторых Европейских игр, которые проходят в Минске, в соревнованиях по спортивной аэробике среди смешанных пар. В борьбе за место на пьедестале почёта россияне на 0,2 балла опередили болгарскую пару и на 0,25 — венгерский дуэт.

Победу одержали итальянцы Микела Кастольди и Давиде Донати. Всего 0,05 балла уступили им представители Румынии Дачиан Никола Барна и Андреа Богати.

Вторые Европейские игры. Минск, Беларусь
Спортивная аэробика. Смешанные пары

1. Микела Кастольди/Давиде Донати (Италия) – 21,850.
2. Дачиан Никола Барна/Андреа Богати (Румыния) – 21,800.
3. Татьяна Конакова/Григорий Шихалеев (Россия) – 21,300.

Европейские игры-2019. Смешанные пары. Финал
24 июня 2019 года, понедельник. 19:30 МСК
1
Италия
21.850
2
Румыния
21.800
3
Россия
21.300
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