Конакова и Шихалеев выиграли бронзу Европейских игр в спортивной аэробике

Новосибирские спортсмены Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев стали бронзовыми призёрами вторых Европейских игр, которые проходят в Минске, в соревнованиях по спортивной аэробике среди смешанных пар. В борьбе за место на пьедестале почёта россияне на 0,2 балла опередили болгарскую пару и на 0,25 — венгерский дуэт.

Победу одержали итальянцы Микела Кастольди и Давиде Донати. Всего 0,05 балла уступили им представители Румынии Дачиан Никола Барна и Андреа Богати.

Вторые Европейские игры. Минск, Беларусь

Спортивная аэробика. Смешанные пары

1. Микела Кастольди/Давиде Донати (Италия) – 21,850.

2. Дачиан Никола Барна/Андреа Богати (Румыния) – 21,800.

3. Татьяна Конакова/Григорий Шихалеев (Россия) – 21,300.