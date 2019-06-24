Дзюдоист Адамян — о золоте ЕИ-2019: многие меня недооценивали

22-летний российский дзюдоист Арман Адамян прокомментировал победу на Европейских играх в Минске в весовой категории до 100 кг. В финале Адамян иппоном выиграл у титулованного Варлама Липартелиани из Грузии.

«Я совсем недавно начал выступать на взрослых турнирах, это моя вторая победа на взрослом старте. Думаю, в какой-то степени мне это помогло, многие меня недооценивали, вот поэтому некоторые схватки так быстро заканчивались моей победой. Я понимаю, что теперь ко мне будут серьёзнее готовиться, но и я на месте стоять не собираюсь.

Я усердно готовился к этому турниру, понимал — за меня будут болеть мои родители, вся страна. Мне нужно было выигрывать, я не мог подвести. Выложился на сто процентов. Это был мой день.

Думаю, в какой-то степени эта победа может позволить мне выступить на чемпионате мира в Японии. Но решение всегда за тренерами, моё дело — тренироваться», — передаёт слова Адамяна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.