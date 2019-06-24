Дзюдоист Адамян — о золоте ЕИ-2019: многие меня недооценивали

22-летний российский дзюдоист Арман Адамян прокомментировал победу на Европейских играх в Минске в весовой категории до 100 кг. В финале Адамян иппоном выиграл у титулованного Варлама Липартелиани из Грузии.
«Я совсем недавно начал выступать на взрослых турнирах, это моя вторая победа на взрослом старте. Думаю, в какой-то степени мне это помогло, многие меня недооценивали, вот поэтому некоторые схватки так быстро заканчивались моей победой. Я понимаю, что теперь ко мне будут серьёзнее готовиться, но и я на месте стоять не собираюсь.
Я усердно готовился к этому турниру, понимал — за меня будут болеть мои родители, вся страна. Мне нужно было выигрывать, я не мог подвести. Выложился на сто процентов. Это был мой день.
Думаю, в какой-то степени эта победа может позволить мне выступить на чемпионате мира в Японии. Но решение всегда за тренерами, моё дело — тренироваться», — передаёт слова Адамяна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 24 июня 2019
-
22:36
-
22:13
-
21:54
-
21:42
-
21:34
-
21:21
-
21:06
-
20:38
-
20:17
-
19:52
-
19:46
-
19:13
-
18:59
-
18:58
-
18:42
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
18:08
-
17:18
-
16:51
-
16:18
-
15:59
-
15:47
-
15:44
-
15:19
-
15:04
-
13:38
-
12:57
-
12:26
-
12:16
-
12:00
-
11:15
-
10:55
-
10:45