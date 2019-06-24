Сборная России упрочила лидерство в медальном зачёте Европейских игр — 2019

В третий медальный день Европейских игр в Минске (Беларусь) спортсмены сборной России завоевали девять медалей — три золотые, две серебряные и четыре бронзовые.

Чемпионами Игр стали стрелки Артём Черноусов и Маргарита Ломова в миксте, дзюдоист Арман Адамян и мужская команда по баскетболу 3х3. Серебро выиграли стрелок Сергей Каменский и дзюдоист Инал Тасоев. Бронзовыми призёрами стали дзюдоисты Хусен Халмурзаев и Ксения Чибисова, микст Алексей Алипов/Дарья Семьянова в трапе и смешанная пара Татьяна Конакова/Григорий Шихалеев в аэробике.

Россияне упрочили лидерство в общекомандном медальном зачёте. В активе национальной сборной 48 медалей (22 золотые, 12 серебряных и 14 бронзовых). На втором месте располагаются хозяева Игр — белорусы, в активе которых 38 (11, 9, 18) наград. Третьими идут грузины — 20 (6, 5, 9) медалей.

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