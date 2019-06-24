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Ломова и Черноусов выиграли золото Европейских игр в стрельбе из пистолета

Ломова и Черноусов выиграли золото Европейских игр в стрельбе из пистолета
Другие / Европейские игры 2019 0

Россияне Маргарита Ломова и Артём Черноусов выиграли золото в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м среди смешанных команд на Европейских играх в Минске (Беларусь). В финале они набрали 94 очка.

Серебряными призёрами стали представители Латвии Агата Расмане и Лаурус Страутманис. Бронза досталась Нино Салюквадзе и Цотне Мачавариани из Грузии.

Ранее Черноусов вместе с Виталиной Бацарашкиной завоевал золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. Артём также одержал победу в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м.

Ломова ранее была серебряным призёром юношеских Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета.

Сборная России лидирует в общекомандном зачёте Европейских игр, завоевав 20 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Европейские игры-2019. Микст. Малокалиберный пистолет 50 м
24 июня 2019 года, понедельник. 11:20 МСК
1
Россия
2
Латвия
3
Грузия
Европейские игры — 2019. Добыто первое золото дня. Снова стрелки? LIVE
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