Ломова и Черноусов выиграли золото Европейских игр в стрельбе из пистолета

Россияне Маргарита Ломова и Артём Черноусов выиграли золото в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м среди смешанных команд на Европейских играх в Минске (Беларусь). В финале они набрали 94 очка.

Серебряными призёрами стали представители Латвии Агата Расмане и Лаурус Страутманис. Бронза досталась Нино Салюквадзе и Цотне Мачавариани из Грузии.

Ранее Черноусов вместе с Виталиной Бацарашкиной завоевал золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. Артём также одержал победу в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м.

Ломова ранее была серебряным призёром юношеских Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета.



Сборная России лидирует в общекомандном зачёте Европейских игр, завоевав 20 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей.